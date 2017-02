Man uit sekstape Paay ontkent bemoeienis

UTRECHT - De man die figureert in de sekstape van Patricia Paay heeft de video niet gelekt. Hij ontkent 'uitdrukkelijk iedere bemoeienis, direct of indirect met deze onrechtmatige openbaarmaking en verspreiding', zo staat in een persverklaring van zijn advocaat Bernard Tomlow. Over zijn identiteit wil de raadsman uit privacyoverwegingen niets kwijt. Wel bevestigt Tomlow dat het om een ex van Paay gaat.

10-2-2017

De 'plasser' in het filmpje zegt gechoqueerd te zijn en stelt dat de video zonder zijn toestemming is verspreid. Hij heeft er een melding van gemaakt bij de politie. Mogelijk volgt later nog aangifte.

Patricia is sinds kort getrouwd met Robbert Hinfelaar. Daarvoor had zij korte relaties met onder meer Nicky van Dam en Maurice Dix. Tussen 1988 en 2009 was Patricia getrouwd met Adam Curry.

De 67-jarige diva zou vrijdag weer naar de politie stappen om aangifte te doen. Zij en haar raadsman Johan Langelaar kregen maandag te horen dat verschillende media een sekstape aangeboden hadden gekregen. Daarop stapte ze ook al naar de politie en deed ze aangifte van onder meer smaad. Eerder stelden de twee ook dat ze gechanteerd werd.