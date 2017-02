Joël de Tombe in nieuw seizoen Nieuwe tijden

HILVERSUM - Joel de Tombe en Jolijn Henneman maken hun opwachting in het tweede seizoen van Nieuwe tijden, de spin-off van Goede tijden, slechte tijden. Dat heeft RTL vrijdag bekendgemaakt. De acteurs trekken als respectievelijk Mark en Elin in in het Utrechtse studentenhuis waar de serie zich afspeelt.

Door ANP - 10-2-2017, 14:40 (Update 10-2-2017, 14:40)

Judith Noyons neemt in het tweede seizoen de rol van Moon over van Vajèn van den Bosch. Verder keren de al bekende gezichten Soy Kroon, Holly Mae Brood, Cecilia Adorée, Serge Mensink en Olaf Ait Tami terug.

Nieuwe tijden begon tijdens de zomerstop aanvankelijk als vervanger voor GTST. Na veertig afleveringen ging de serie verder op Videoland. Daar worden vanaf 24 februari wekelijks twee afleveringen op geplaatst. Het nieuwe seizoen telt 75 afleveringen.