Opnames nieuwe Mary Poppins begonnen

ANP Opnames nieuwe Mary Poppins begonnen

SHEPPERTON - De opnames van de nieuwe film rond de iconische nanny Mary Poppins in de Engelse Shepperton Studios zijn begonnen. Dat heeft Disney vrijdag bekendgemaakt, meldt Variety.

Door ANP - 10-2-2017, 14:39 (Update 10-2-2017, 14:39)

De film vertelt het verhaal van een volwassen Michael en Jane Banks, de kinderen uit de originele film. In het nieuwe deel keert Poppins, nu gespeeld door Emily Blunt, terug in het leven van de familie Banks nadat Michael een persoonlijk verlies te verwerken heeft gekregen. Samen met de optimistische straatlantaarnopsteker Jack, gespeeld door Lin-Manuel Miranda, probeert Poppins met behulp van haar unieke magische vaardigheden de familie te helpen de vreugde en verwondering die mist in hun leven te herontdekken.

Ook Colin Firth, Angela Lansbury en Meryl Streep maken hun opwachting in de film, evenals Dick Van Dyke, die in het origineel uit 1964 schoorsteenveger Bert speelde. De jonge acteurs Pixie Davies, Nathanael Saleh en Joel Dawson spelen de drie nieuwe Banks-kinderen.