Oleta Adams maakt statement met album

ANP Oleta Adams maakt statement met album

AMSTERDAM - Op het nieuwe album van Oleta Adams staan nummers die ze vooral voor zichzelf wilde zingen en waarmee ze een duidelijk standpunt inneemt. ''De tijd was rijp om dit te maken'', laat de Amerikaanse soulzangeres aan BuzzE weten.

Door ANP - 10-2-2017, 14:08 (Update 10-2-2017, 14:08)

De titel van het album, Third Set, komt uit de tijd dat Adams avond na avond in hotelbars en clubs speelde. ''In de eerste set zorgde ik voor breed repertoire, omdat je niet weet wat voor publiek je voor je hebt. De tweede set maakte ik wat leuker, zodat mensen opstonden en dansten. En om het voor mezelf leuk te houden besloot ik dat de derde set van mij en de muzikanten was. Deze set deden we voor onszelf. Weliswaar met minder bekende muziek maar waarvan we het wel leuk vonden om te doen.''

''Naast eigen nummers heb ik ook mijn versies opgenomen van nummers van onder anderen Joni Mitchell en Bob Dylan'', verklaart Adams. Blowin’ In The Wind van Dylan groeide in de jaren zestig van de vorige eeuw uit tot het lijflied van de burgerrechten- en vredesbeweging. Met haar keuze voor dit nummer maakt Adams dan ook een duidelijk statement.

Strijd

''Tijdens de presidentsverkiezingen en helemaal daarna zijn er verschrikkelijke dingen gezegd. Het is voor Afro-Amerikanen altijd een strijd geweest om te worden erkend als gelijkwaardig mens'', vervolgt ze. ''Mijn vader komt uit het zuiden van Amerika. Toentertijd werden zwarte mannen daar beledigend ‘boy’ genoemd. Mijn vader zei altijd: ‘Hoe oud moet ik worden voordat ze me een man noemen?’ Daar doet Blowin’ In The Wind me aan denken en daarom wilde ik het nu opnemen.''

De 63-jarige zangeres beaamt dat ze ook in de 'derde set' van haar carrière zit - maar laat in het midden of dit ook haar laatste set is. ''Als ik niks meer te bieden heb, zal ik niet meer zingen. Maar mijn vrienden - die altijd eerlijk zijn - zeggen dat het nog geen tijd is om te stoppen. Toch wil ik niet te laat ermee ophouden want ik wil me ook nog kunnen bewegen als ik met pensioen ben.''

Oleta Adams, onder meer bekend van de hits Get Here en Window Of Hope, verkocht wereldwijd miljoenen platen en werd genomineerd voor vier Grammy Awards. Third Set, haar eerste nieuwe album in acht jaar, komt vrijdag uit. Ook staat ze van vrijdag tot en met zondag als special guest op het podium van de Ladies of Soul in de Amsterdamse Ziggo Dome.