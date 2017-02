Extra concert Mayer weer snel uitverkocht

ANP Extra concert Mayer weer snel uitverkocht

AMSTERDAM - Het extra concert van John Mayer op 2 mei in de Ziggo Dome in Amsterdam was vrijdagochtend binnen twintig minuten uitverkocht. Dat meldt kaartverkoper Ticketmaster. De kaarten gingen daarmee net zo snel over de toonbank als de tickets voor het eerste concert op 3 mei.

Door ANP - 10-2-2017, 12:40 (Update 10-2-2017, 12:40)

De ticketverkoop ging vrijdag om 12.00 uur van start. Twintig minuten later meldde Ticketmaster dat er geen reguliere tickets meer zijn voor John Mayer. De kaartverkoper geeft aan dat er nog wel platinum tickets te koop zijn.

Verschillende mensen doen op Twitter hun beklag over de gang van zaken. Zo wordt gesteld dat veel kaarten naar dubieuze handelaren gaan.

De Amerikaanse zanger en gitarist Mayer begint 31 maart in New York aan zijn wereldtournee The Search For Everything World Tour, zijn eerste sinds 2014. Dit voorjaar verschijnt Johns zevende studioalbum The Search For Everything.