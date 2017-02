Christina Curry zwijgt over sekstape-affaire

AMSTERDAM - Het lijkt erop dat Christina Curry zich voorlopig liefst even van de buitenwereld wil afsluiten na de sekstape-affaire van moeder Patricia Paay. "It’s times like this that I really feel like shutting down", zo citeert de dochter van Patricia en Adam Curry op Instagram een quote van Star Wars-robot C-3PO. Verder commentaar laat de 26-jarige achterwege.

Patricia kwam donderdagmiddag in opspraak nadat een video op internet opdook waarin ze plasseks heeft. Vrijdag stapt ze naar de politie om aangifte te doen. De diva en haar raadsman Johan Langelaar kregen maandag te horen dat verschillende media een sekstape aangeboden hadden gekregen. Daarop stapte ze ook al naar de politie en deed ze aangifte van onder meer smaad.