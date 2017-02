James Arthur laat neus rechtzetten

ANP James Arthur laat neus rechtzetten

LONDEN - James Arthur heeft donderdag een bezoekje aan het ziekenhuis gebracht. De Britse zanger onderging een operatie aan zijn neus, die al jaren scheef stond.

Door ANP - 10-2-2017, 10:08 (Update 10-2-2017, 10:08)

Op Instagram deelt Arthur een foto waarop zijn neus dik ingepakt in het verband zit. Onder het plaatje geeft de Say You Won't Let Go-zanger direct wat advies voor zijn jonge volgers. "Blijf uit de problemen. Ik heb net mijn neus recht laten zetten nadat hij jarenlang scheef stond. Te veel vechtpartijtjes gehad", schrijft hij.