ANP Jeroen Kijk in de Vegte even terug op 3FM

HILVERSUM - Jeroen Kijk in de Vegte heeft vrijdagochtend voor het eerst in ruim dertien jaar weer radio gemaakt op 3FM. De Radio 2-dj nam een uur de ochtendshow van Domien Verschuuren over nadat hij een weddenschap van hem had gewonnen.

Door ANP - 10-2-2017, 9:06 (Update 10-2-2017, 9:06)

Domien wist zeker dat Jeroen de mol zou zijn van het huidige seizoen Wie is de mol? Als dat niet zo was, mocht Jeroen zijn programma overnemen en als Domien gelijk had zou hij op zijn beurt Jeroens show op Radio 2 presenteren. Afgelopen zaterdag viel Jeroen af en werd direct een datum geprikt. "Weddenschap met Domien gewonnen. Aanstaande vrijdag mag ik een uur lang zijn programma op 3FM overnemen", twitterde hij maandag.

Jeroen, die toegaf toch wel wat zenuwachtig te zijn, maakte van de gelegenheid gebruik om zijn Mol-collega's Sanne Wallis de Vries, Diederik Jekel en Jochem van Gelder in de uitzending te halen. Ook het typetje 'Moraly Beyer', naar oud-journaallezer Noraly Beyer, keerde terug op 3FM.

De dj was in 2004 voor het laatst te horen op 3FM, toen hij sidekick was van Ruud de Wild in zijn programma ruuddewild.nl.