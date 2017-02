Pleun heeft veel te danken aan coach Waylon

ANP Pleun heeft veel te danken aan coach Waylon

HILVERSUM - Pleun Bierbooms is blij met haar keuze voor Waylon, die hoopt de zangeres naar de finale van The Voice te brengen. Vrijdagavond kan Pleun, door de halve finale te overleven, de eindstrijd van de talentenjacht bereiken.

Door ANP - 10-2-2017, 8:59 (Update 10-2-2017, 8:59)

"Toen ik koos voor Waylon als coach, dacht ik dat ik er na de 'battles' uit zou liggen. Hij had echt de poule des doods. Nu blijk ik de moordenaar te zijn", zegt de achttienjarige Brabantse in het AD. Ze benadrukt dat haar coach haar hard laat werken, wat ze alleen maar prettig vindt. "Ik wil niet een coach die me naar de finale draagt, ik wil iemand die me een zetje geeft. Dan val ik maar een keer, daar ga ik alleen maar harder van vechten."

Het jonge talent, dat zichzelf het liefst als 'puur' omschrijft, heeft geen moeite met het feit dat ze al met Adele wordt vergeleken. "Een carrière als de hare lijkt mij fantastisch. Mooi streven toch?"