ANP Huwelijksconflicten Beau door nieuw programma

AMSTERDAM - Selly, de vrouw van Beau van Erven Dorens, trapte hard op de rem toen de tv-presentator aankondigde de Mount Everest te willen beklimmen voor zijn nieuwe programma Beaufort. Als hij dat plan doorzette, zou ze bij hem weggaan.

Door ANP - 10-2-2017, 8:10 (Update 10-2-2017, 8:10)

Voor zijn nieuwe reisprogramma doorstond Beau allerlei ontberingen die andere mensen het liefst zo veel mogelijk uit de weg gaan. Zo ging hij 100 kilometer te voet door een bloedhete woestijn, ging hij zeilend de Noordzee over, overleefde hij vijf dagen in de jungle zonder eten en beklom de presentator uiteindelijk - onder druk van zijn vrouw - een iets minder gevaarlijke berg.

Al die halsbrekende avonturen ''leidden af en toe wel tot conflicten'' met Selly, geeft Beau toe in De Telegraaf. "Eigenlijk had ik de Mount Everest willen beklimmen, maar Selly zei: als je dat doet, ga ik bij je weg. Het is dus een iets minder gevaarlijke berg geworden", zegt hij. " En voor de kinderen is het soms ook moeilijk. Toen ik Jan, met 11 jaar onze jongste, vertelde over die zeiltocht, merkte ik dat hij dat lastig vond."

Ook voor Beau is het ''elke keer net een beetje te veel van het goede'', zegt hij. "Toch hou ik ervan, vooral van de spanning die je van tevoren voelt. Dat ik er soms echt buikpijn van heb, hoort erbij."