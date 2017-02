Sallie Harmsen blij met kort kapsel

AMSTERDAM - Sallie Harmsen is helemaal blij met haar nieuwe look. Voor haar rol in de Amerikaanse blockbuster Blade Runner 2049 moest rigoureus de schaar in haar lange lokken en dat pakte goed uit.

Door ANP - 10-2-2017, 7:45 (Update 10-2-2017, 7:45)

De 27-jarige actrice vreesde in eerste instantie dat ze haar 'vrouwelijke seksualiteit' zou kwijtraken met een kort kapsel. "Ik had het al wel eens eerder overwogen om het eens heel kort te knippen, maar om die reden was ik telkens te schijterig als het erop aankwam. Nu had ik geen keuze", vertelt Sallie vrijdag in het AD. "Het ging niet om zomaar een film. En ook niet om zomaar een regisseur."

"Ik ben enorm blij met het resultaat", vervolgt Sallie. "Ik voel me er absoluut niet minder aantrekkelijk door; ik voel me vooral heel erg mezelf. En als ik ooit voor een rol weer lang haar nodig heb, trek ik er wel een pruik overheen."

In Blade Runner 2049, het langverwachte vervolg op het origineel uit 1982 met Rutger Hauer in de hoofdrol, speelt naast Sallie ook Sylvia Hoeks een rol. De film van Denis Villeneuve verschijnt in oktober in de bioscoop.