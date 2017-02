Brooke Shields wordt radio-dj

ANP Brooke Shields wordt radio-dj

LOS ANGELES - Actrice Brooke Shields mag een beroep bijschrijven op haar cv: ze wordt presentator van een radioshow.

Door ANP - 10-2-2017, 5:39 (Update 10-2-2017, 5:39)

Volgens Variety krijgt Brooke, die op haar veertiende doorbrak met de film The Blue Lagoon, een wekelijks programma op een van de stations van SiriusXM. Daarin zullen bekende mensen te gast zijn en krijgen luisteraars de kans om in te bellen met hun vragen.

De inmiddels 51-jarige actrice en auteur zegt vooral goede gesprekken te willen hebben in de show, die Brooke Shields Now gaat heten. "Ik heb altijd sterk geloofd in eerlijke, openhartige conversaties - het soort waar zoveel vrouwen naar hunkeren." Volgens een persbericht van het radioconcern zal Brooke persoonlijke verhalen en geheimen delen gebaseerd op haar goede en minder geslaagde levenservaringen.

SiriusXM heeft veel bekende dj's in dienst. Onder meer Howard Stern en Jenny McCarthy presenteren er shows. Oprah Winfrey en Martha Stewart hadden in het verleden een eigen kanaal binnen het satellietradioconcern. Het programma van Brooke wordt de komende zes weken getest, daarna wordt bekend of de show een vaste plek in de programmering krijgt.