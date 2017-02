Matt Damon emotioneel over babynieuws Clooney

TORONTO - Matt Damon was een van de eerste collega's die hoorde dat George Clooney vader wordt, en werd daar emotioneel van. "Ik moest er bijna van huilen", aldus de acteur tegenover Entertainment Tonight.

Door ANP - 10-2-2017, 4:33 (Update 10-2-2017, 4:33)

"We werkten afgelopen najaar samen en hij nam me apart en vertelde het. Ik was zo blij voor ze. Maar toen hij liet weten dat ze nog maar acht weken zwanger was, zei ik: ben je gek! Ken je de twaalf weken regel niet?". De regel om zwangerschapsnieuws pas na drie maanden te delen, bleek George inderdaad niet te kennen, waarop Matt hem adviseerde "zijn kop te houden".

Nu het nieuws over de zwangerschap van Amal Clooney bekend is, steekt Matt, zelf vader van vier dochters, zijn blijdschap niet onder stoelen of banken. "Ik vind het zo mooi voor hem. En zij is geweldig, hij heeft echt de jackpot gewonnen. Ze is een bijzondere vrouw en ze worden geweldige ouders. Die kinderen mogen zich gelukkig prijzen."

De Clooney's hebben zelf nog steeds niet gereageerd op het uitlekken van hun babynieuws. De mensenrechtenadvocate en de acteur trouwden in 2014, hun kinderen zouden in juni verwacht worden.