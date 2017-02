Khloé Kardashian viert schrappen naam Odom

ANP Khloé Kardashian viert schrappen naam Odom

LOS ANGELES - Khloé Kardashian vierde donderdag dat ze weer officieel Khloé Kardashian heet. De realityster haalde een nieuw paspoort waarop niet meer de achternaam van haar ex-man Lamar Odom prijkt.

Door ANP - 10-2-2017, 3:40 (Update 10-2-2017, 3:40)

Zus Kim deelde op snapchat beelden van een taart die de assistenten van Khloé lieten maken. Het baksel was gemaakt in de vorm van het rijbewijs van de presentatrice, met daarop natuurlijk alleen de achternaam Kardashian.

De realityster heette na haar huwelijk in 2009 zeven jaar lang officieel Khloé Kardashian Odom. De scheiding van Khloé en oud-basketballer Lamar werd in december officieel afgerond. Het stel ging drie jaar daarvoor uit elkaar, maar de echtscheidingsprocedure werd tijdelijk gestaakt toen Lamar in het najaar van 2015 na een overdosis in coma raakte.