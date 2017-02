BN'ers tekenen manifest Wij zijn Nederland

ANP BN'ers tekenen manifest Wij zijn Nederland

AMSTERDAM - Een groep bekende en minder bekende Nederlanders roept mensen op zich los te maken uit "de traditie van Brexit en Trump" en "pal te staan voor de beschaving". Ze hebben vrijdag een paginagrote oproep geplaatst in de Volkskrant, onder het motto Wij zijn Nederland.

Door ANP - 10-2-2017, 3:30 (Update 10-2-2017, 3:30)

Onder meer Howard Komproe, Jan Kooijman, Jon van Eerd en Adelheid Roosen zeggen de neiging van veel mensen te begrijpen om "in een wereld van conflict, in een land vol oplopende spanningen" de gordijnen dicht te doen, de tv uit te zetten en zich terug te trekken in het vertrouwde. Maar dat is niet de juiste weg, vinden de ondertekenaars. Als de grondvesten (onze vrijheid, onze rechtsstaat en onze verzorgingsstaat) onder vuur liggen, moeten we nu opstaan, niet pas als het te laat is en er geen weg meer terug is, luidt hun betoog.

Ze doen een beroep op de overgrote meerderheid van Nederland, die "hecht aan fatsoen en genoeg heeft van het geschreeuw", om niet langer stil te zijn en zich aan te sluiten bij Wij zijn Nederland.

Onder de ondertekenaars zijn ook mensen uit de sportwereld, culturele ondernemers en politici, zoals oud-burgemeester Job Cohen, voetbaltrainer Foppe de Haan, PvdA-lijsttrekker en vicepremier Lodewijk Asscher en directeur Sandra den Hamer van EYE Filmmuseum.