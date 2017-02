Sterren reageren op uitspraak inreisverbod

ANP Sterren reageren op uitspraak inreisverbod

WASHINGTON - Een flink aantal Hollywoodsterren heeft donderdag gereageerd op de uitspraak van het federaal hof van beroep, dat oordeelde dat het inreisverbod dat president Trump wil invoeren voorlopig opgeschort blijft.

Door ANP - 10-2-2017, 3:08 (Update 10-2-2017, 3:08)

"We strijden door. Sterker. Wetende dat er nog steeds goedheid is", schreef Orange Is The New Black-ster Uzo Aduba. Acteur Josh Gad twitterde: "Altijd goed om je dag te eindigen met een solide 'bitch slap'. Ik kan lekker gaan slapen met het idee dat Trump op dit moment vazen stukgooit in het Witte Huis."

Veel sterren reageerden ook op een tweet van de president, die na het nieuws in capslock liet weten dat hij de uitspraak zal aanvechten. Brooklyn 99-actrice Chelsea Peretti schreef, eveneens in capslock, terug "Omdat je gek bent". Comedian Billy Eichner voorspelde: "Hoe boos Donald Trump nu ook is, je weet dat dat nog erger zal zijn als hij geen Emmy wint."

Vorige week vrijdag oordeelde een rechtbank in Washington dat het veelbekritiseerde inreisverbod niet kon gelden zolang er geen juridische duidelijkheid over is. De regering tekende beroep aan, maar drie rechters in San Francisco besloten donderdag dat de tijdelijke opschorting in stand blijft. Het inreisverbod zou mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië ervan weerhouden naar de VS af te reizen.