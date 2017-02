Nick Cannon: relatie Mariah Carey is nep

ANP Nick Cannon: relatie Mariah Carey is nep

LOS ANGELES - De affaire van Mariah Carey met haar achtergronddanser Bryan Tanaka is verzonnen voor haar realityshow Mariah's World. Dat beweert de ex-man van de zangeres, presentator Nick Cannon.

Door ANP - 10-2-2017, 3:07 (Update 10-2-2017, 3:07)

"Dat hebben ze zo geschreven als soap; kijk de miljardair heeft niets door, maar daar is de knappe jonge danser", zei Nick in het radioprogramma van Howard Stern. De zangeres was verloofd met zakenman James Packer, maar die relatie eindigde tijdens de opnames van de show, die ook de prille liefde tussen Mariah en Bryan laat zien.

Volgens de vader van Mariahs twee kinderen is alles in de serie in elkaar gezet. "Die hele realityshow is nep. Ik ben producent, ik weet dat je een echt privégesprek nooit zo goed kan belichten. Dat gebeurt gewoon niet zo in het echte leven, ik geloof er niks van."

Ondanks deze uitspraken meldt Nick dat Mariah en hij een goede relatie hebben. "We praten elke dag. Ze heeft me twee geweldige, prachtige kinderen geschonken. Ik hou van Mariah, dat zal nooit stoppen."