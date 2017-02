Remake Halloween in productie

LOS ANGELES - Er is een start gemaakt met de remake van horrorfilm Halloween. Dat maakte de regisseur van de originele film uit 1978 John Carpenter donderdag bekend op Facebook.

Door ANP - 10-2-2017, 2:15 (Update 10-2-2017, 2:15)

"Dit is de aankondiging waarop jullie hebben gewacht", schrijft John. Hij maakt in het bericht bekend dat acteur en comedian Danny McBride en regisseur David Gordon Green werken aan het script voor de film. Zelf zal hij fungeren als adviseur en producent. Voor de originele film maakte John ook de muziek en hij laat weten dat hij erover denkt dat voor de nieuwe versie ook te doen. "Misschien. Dat zou best wel cool zijn."

Halloween was het filmdebuut van Jamie Lee Curtis. De slasher was een enorme hit: de film werd voor 300.000 dollar gemaakt en leverde wereldwijd zo'n 47 miljoen op. Er werden in de kwart eeuw na de eerste film acht sequels uitgebracht. In 2007 maakte Rob Zombie een reboot van de originele Halloween, waar in 2009 weer een vervolg op kwam.

De nieuwe Halloween moet in het najaar van 2018 uitkomen.