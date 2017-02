Michael C. Hall als JFK in The Crown

LOS ANGELES - In het tweede seizoen van Netflixserie The Crown maken John F. Kennedy en zijn vrouw Jackie hun opwachting. Ze worden gespeeld door Michael C. Hall en Jodi Balfour.

10-2-2017

The Crown volgt het leven van de Britse koningin Elizabeth. In het eerste seizoen, dat sinds november beschikbaar is bij de streamingservice, stond de impact van haar plotselinge kroning centraal. De serie won verschillende prijzen, onder meer een Golden Globe voor beste drama en SAG awards voor John Lithgow als Winston Churchill en Claire Foy als Elizabeth.

Michael C. Hall is vooral bekend door zijn rol in en als Dexter en zijn werk in Six Feet Under. Jodi Balfour was dit jaar te zien in HBO-serie Quarry. Deadline maakte naast deze namen ook bekend dat Matthew Goode is gecast als de echtgenoot van prinses Margaret, Lord Snowdon.