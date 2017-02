Fransen, Duitsers kiezen songfestivalliedjes

KIEV - Frankrijk en Duitsland hebben donderdag hun inzendingen voor het Eurovisiesongfestival gekozen. De Française Alma en de Duitse Levina gaan de landen vertegenwoordigen.

Door ANP - 9-2-2017, 23:38 (Update 9-2-2017, 23:38)

De 28-jarige Alma probeert de winst voor Frankrijk in de wacht te slepen met het nummer Requiem. Voor Duitsland doet Isabella ‘Levina’ Lueen mee aan het liedjesfestijn, dat in mei plaatsvindt in de Oekraïense hoofdstad Kiev. De 25-jarige Berlijnse neemt deel met het nummer Perfect Life.

Beide zangeressen zijn al zeker van een finaleplaats. Frankrijk en Duitsland hebben een gegarandeerde finaleplaats, die ze danken aan de financiële steun aan het Eurovisiesongfestival.

Namens Nederland neemt de meidengroep O’G3NE deel aan het songfestival. Zij zijn nog niet zeker van een finaleplek, op 11 mei staan ze in de tweede halve finale. Met welk nummer de zussen Lisa, Amy en Shelley naar Kiev gaan, wordt over ongeveer een maand bekendgemaakt.