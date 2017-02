Lady Gaga heeft relatie met agent

LOS ANGELES - Lady Gaga is weer gelukkig in de liefde. Na haar breuk met verloofde Taylor Kinney is de zangeres en actrice gelukkig met haar boekingsagent Christian Carino. Dat vertelden ingewijden aan People.

Door ANP - 9-2-2017, 23:26 (Update 9-2-2017, 23:26)

Lady Gaga en Christian werden zondag een paar uur voor haar optreden tijdens de Super Bowl innig gespot in het station in Houston. Een paar dagen daarvoor waren de twee samen bij een concert van Kings of Leon.

Christian had eerder een relatie met Walking Dead-actrice Lauren Cohan. Hij werkt voor artiesten als Justin Bieber, Christina Aguilera en Jennifer Lopez.

De 30-jarige Gaga maakte afgelopen zomer bekend dat haar relatie met de 35-jarige acteur Taylor Kinney na ruim zes jaar was gestrand. Taylor ging op Valentijnsdag 2015 op zijn knieën voor de zangeres, die werd geboren als Stefani Germanotta.