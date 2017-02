Rosie Huntington-Whiteley in verwachting

LOS ANGELES - Het werd al een tijdje gefluisterd en donderdag bevestigde Rosie Huntington-Whiteley het: ze is in verwachting van haar eerste kindje. Het 29-jarige model maakte het blijde nieuws donderdag bekend via Instagram.

Door ANP - 9-2-2017, 22:25 (Update 9-2-2017, 22:25)

“Ik ben erg blij te kunnen delen dat Jason en ik een kindje verwachten!!”, schreef Rosie bij een foto van zichzelf in bikini. Haar babybuik is duidelijk te zien.

Wanneer Rosie en haar verloofde, de 49-jarige acteur Jason Statham, hun eerste kind in de armen kunnen sluiten, is nog niet bekend. Aan Rosies buik te zien, is ze al een paar maanden onderweg.