ANP 'Tweeling Clooney in juni verwacht'

LOS ANGELES - Amal Clooney bevalt in juni van een tweeling. Dat nieuws maakte The Talk-presentatrice Julie Chen donderdag bekend in het Amerikaanse praatprogramma. Amal en George hebben nog niet gereageerd op de vele verhalen over de zwangerschap.

Door ANP - 9-2-2017, 22:08 (Update 9-2-2017, 22:08)

Geruchten dat Amal in verwachting is, doen al maanden de ronde. Een vriend van het koppel bevestigde eerder al aan het Franse persbureau AFP dat de 55-jarige acteur en de 39-jarige mensenrechtenadvocate ouders worden. Hij maakte de uitgerekende datum niet bekend.

Julie Chen zei dat The Talk bevestigd heeft gekregen dat George en Amal in juni twee kinderen krijgen. Over het geslacht van de baby’s zei ze niets, maar gefluisterd wordt dat het om een jongen en een meisje gaat.