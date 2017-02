‘Madonna regelde adoptie in twee weken’

LOS ANGELES - Normaal gesproken is het een proces van jaren, maar Madonna slaagde erin de adoptie van een tweeling uit Malawi in twee weken te regelen. Dat concludeert TMZ op basis van officiële documenten.

Door ANP - 9-2-2017, 20:09 (Update 9-2-2017, 20:09)

Madonna diende de adoptieaanvraag in op 25 januari. Dinsdag werd duidelijk dat de Queen of Pop de vierjarige tweeling Esther en Stella op mag voeden.

Volgens TMZ heeft de snelle adoptie niets te maken met Madonna’s bekendheid. Omdat ze al twee keer eerder kinderen uit Malawi adopteerde, ging het proces aanzienlijk sneller dan gebruikelijk is. Ook het feit dat de zangeres al jaren liefdadigheidswerk doet in Malawi, woog mee.

De entertainmentsite weet ook te vertellen dat de adoptie van Esther en Stella nog niet in kannen en kruiken is. Een door de Malawische overheid aangewezen voogd reist met Madonna en de tweeling mee naar de Verenigde Staten. De nieuwe thuissituatie van de meisjes wordt uitgebreid onderzocht, mogelijk wel een jaar. Als die fase achter de rug is, is de adoptie afgerond.

Madonna kent Esther en Stella al langer, in juli plaatste ze op Instagram een foto van haar dochter Lourdes met de meisjes. De moeder van de tweeling zou vijf dagen na de bevalling zijn overleden. Hun vader bracht ze naar een weeshuis omdat hij al vijf kinderen had om voor te zorgen. Esther en Stella zouden geen idee hebben dat Madonna wereldberoemd is.