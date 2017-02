Ook Mental Theo bij Das Coen und Sander Fest

ANP Ook Mental Theo bij Das Coen und Sander Fest

HILVERSUM - Mental Theo is op de valreep toegevoegd aan de line-up van Das Coen und Sander Fest. De dj maakte donderdagmiddag in de radioshow van Coen Swijnenberg en Sander Lantinga bekend dat ook hij vrijdagavond van de partij is in AFAS Live, voorheen bekend als de Heineken Music Hall.

Door ANP - 9-2-2017, 19:12 (Update 9-2-2017, 19:12)

Mental Theo voegt zich bij onder anderen O’G3NE, Di-rect, T-Spoon en Chef’Special. Coen en Sander zingen vrijdagavond ook zelf een moppie. Speciaal voor Das Coen und Sander Fest doken de twee de studio in met De Deurzakkers voor een nieuwe versie van Ich Bin Wie Du. Coen en Sander brengen het nummer vrijdag eenmalig live ten gehore met De Deurzakkers.