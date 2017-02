Gordon: sekstape Patricia onbegrijpelijk

AMSTERDAM - Gordon noemt het lekken van de seksvideo van Patricia Paay onbegrijpelijk. “Degene die dit verspreid heeft moet psychisch niet in orde zijn of gewoon zo dom om te realiseren wat je kan aanrichten bij iemand”, schreef de zanger en presentator donderdag op Facebook.

Door ANP - 9-2-2017, 16:41 (Update 9-2-2017, 16:41)

Gordon noemt de uitgelekte video ‘shockerend’ en ‘ook nog eens verschrikkelijk om zoiets te zien van iemand waar je van houdt’. Beelden waarop te zien is dat Patricia in een badkuip plasseks heeft met een onbekende man werden donderdagmiddag veelvuldig gedeeld via social media. “Dat ik het onbegrijpelijk vind dat je je als BN’er in deze compromitterende positie laat filmen blijf ik het triest vinden dat er iemand is die dit op zijn geweten wil hebben.”

De presentator laat ook weten onverminderd van vriendin Patricia te houden en er voor haar te zijn. “Wat je voorkeur ook is in de slaapkamer staat los van het feit dat dit soort beelden die zo’n ernstige inbreuk zijn op iemands privacy zomaar kunnen worden verspreid. Ik hoop dat Patricia sterk genoeg is om dit te doorstaan.”

Gordon is zeker niet de enige bekende Nederlander die zijn walging uitsprak over het uitlekken van de seksvideo. “Ik kreeg net een filmpje van Patricia Paay en ga het NIET doorsturen, hoop dat jullie het ook niet doen! Laat haar met rust!”, twitterde Ali B. “Het zou mij niet verbazen als Patricia Paay straks de hoogste schadevergoeding uit de NL-se mediageschiedenis gaat krijgen. En terecht”, meende Marc van der Linden. “Ik krijg zojuist van vier verschillende kanten het filmpje van La Paay toegestuurd, dit is echt heel onsmakelijk!”, twitterde Daniëlle van Aalderen. Ook haar ex Lange Frans bekeek de beelden. “Ze doet het toch aardig ;)”