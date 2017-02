Andy en Melisa al jaren gescheiden

AMSTERDAM - Andy van der Meijde en Melisa Schaufeli zijn al jaren gescheiden. Melisa vertelde Shownieuws donderdag dat ze al een paar maanden na de bruiloft in september 2014 gescheiden zijn. Desondanks zijn de twee nog gelukkig samen.

Door ANP - 9-2-2017, 16:05 (Update 9-2-2017, 16:05)

Andy en Melisa gingen in 2015 op papier uit elkaar om de exen van de voormalige profvoetballer op afstand te houden. De twee, wier wel en wee vanaf vrijdag weer te volgen is in een nieuwe realityserie op SBS6, trouwden in gemeenschap van goederen. Als gevolg van de scheiding kunnen Andy’s exen geen aanspraak maken op het geld van Melisa.

De bruiloft van Andy en Melisa was destijds te volgen in hun realityserie. Vrijdag keert het stel terug op SBS6, nadat het zich door de camera’s van RTL 5 liet volgen. In de nieuwe reeks werken Andy en Melisa aan een theatershow.