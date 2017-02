Seksfilmpje online, Paay sommeert GeenStijl

AMSTERDAM - Patricia Paay heeft GeenStijl gevraagd onmiddellijk het seksfilmpje van haar van hun website te verwijderen. Doen ze dat niet, volgen juridische stappen. Dat laat Patricia's advocaat Johan Langelaar weten. Donderdagavond staat een kort geding gepland om dat eventueel via de rechter af te dwingen.

Door ANP - 9-2-2017, 15:59 (Update 9-2-2017, 16:07)

Langelaar bevestigt daarmee ook dat de beelden authentiek zijn. In het filmpje is te zien hoe een blote Patricia en een onbekende man plasseks hebben. De beelden verschenen op Twitter, waarna GeenStijl er een artikel aan wijdde. Sindsdien wordt het filmpje veelvuldig gedeeld via sociale media. De politie in Noord-Holland laat weten dat de 67-jarige Patricia van plan is vrijdag aangifte te doen. Van wat en tegen wie, is niet bekend.

Al de hele week wordt de zaak breed uitgemeten in de media. Patricia stapte maandag naar de politie vanwege seksueel getinte beelden die van haar in omloop zouden zijn. Ze beweerde toen dat ze werd gechanteerd vanwege een zakelijk conflict.

Langelaar zei woensdag in De Telegraaf nog dat de beelden gefotoshopt zijn. Hij zei toen dat er 'filmpjes en/of foto's' zijn.