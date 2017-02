Jim Bakkum danst Negenmaandenbeurs open

UTRECHT - Jim Bakkum opent op 22 februari de Negenmaandenbeurs in de RAI Amsterdam. Dat gaat hij al dansend doen met twintig andere vaders en hun baby's.

Door ANP - 9-2-2017, 14:47 (Update 9-2-2017, 14:47)

De vaders dragen hun kinderen in een draagzak. Of Jim zelf zijn zoon Lux (4) of zijn dochter Posy (1) meeneemt, is niet bekend.

Vorig jaar had de toen hoogzwangere actrice Liza Sips de eer om de Negenmaandenbeurs te openen. Zij deed dat middels een loopwagenrace.