ANP Witte Huis-petitie Lubach over de helft

WASHINGTON - De petitie die in Amerika werd opgezet na een item uit Zondag met Lubach waarin Nederland zich zogenaamd voorstelt aan president Donald Trump is over de helft. Al meer dan 53.000 mensen hebben de oproep aan het Witte Huis om Nederland officieel te erkennen 'als tweede land' ondertekend.

Door ANP - 9-2-2017, 14:04 (Update 9-2-2017, 14:04)

De petitie staat op een speciale website van het Witte Huis waarop gewone burgers dergelijke verzoeken kunnen indienen. Wanneer 100.000 mensen de petitie binnen een maand tekenen, wordt het verzoek ingezien door de Amerikaanse overheid en moet die met een reactie komen. De petitie loopt op 23 februari af.

In de afgelopen weken leek het even of de petitie door niemand werd ondersteund omdat de teller steeds op 1 bleef staan. Nu lijkt het aantal ondertekenaars uiteindelijk toch op te lopen. Zondag met Lubach-presentator Arjen Lubach herhaalt donderdag op Twitter dat zijn team er niets mee te maken heeft.

De video over Nederland ging eind januari de hele wereld over. Tientallen miljoenen mensen zagen het filmpje op Facebook, YouTube of op televisie. Inmiddels zijn er vele spin-offs gemaakt. De Duitse komiek en televisiepresentator Jan Böhmermann moedigde andere landen aan om een zelfde video te maken. Deze zijn verzameld op de website everysecondcounts.eu. De teller staat inmiddels op achttien.