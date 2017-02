Roel van Velzen treedt op bij 5 meiconcert

AMSTERDAM - Roel van Velzen, Joy Wielkens en Remy van Kesteren treden dit jaar op tijdens het traditionele 5 meiconcert op de Amstel in Amsterdam. Ook het Nationale Ballet en de cast van de succesmusical Soldaat van Oranje is van de partij. De optredens worden begeleid door het Metropole Orkest. Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei bekendgemaakt.

Door ANP - 9-2-2017, 13:04 (Update 9-2-2017, 13:04)

Volgens VanVelzen is het belangrijk dat we naast het vieren van de vrijheid ook stilstaan bij herdenken. "Muziek kan hierin de brug slaan", zegt hij. "De koppeling maken tussen het oorlogsverleden en onze vrijheid is belangrijk. Mensen moeten thuis eruit halen wat ze willen, maar ik denk dat dat vanzelf gebeurt met zo veel verschillende kunstvormen op het podium."

Het concert is de feestelijke afsluiting van de nationale viering van de bevrijding. Traditiegetrouw worden de optredens bijgewoond door koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De NOS zendt het concert live uit.