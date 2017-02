Drake wereldwijd bestverkochte artiest

LOS ANGELES - Drake heeft in 2016 wereldwijd de meeste platen verkocht. Dat heeft de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) berekend. De Canadese rapper wint het van David Bowie en Coldplay, die respectievelijk op de tweede en derde plaats zijn beland.

Door ANP - 9-2-2017, 12:49 (Update 9-2-2017, 12:49)

Drake heeft de nummer 1-positie te danken aan het grote succes van zijn vierde album Views. Op Apple Music werd de plaat meer dan een miljard keer beluisterd, terwijl One Dance, Drakes grootste hit, op Spotify dezelfde cijfers kon overleggen.

De IFPI baseert zich op verkoopcijfers van lp's, cd's en downloads en rekent tevens streaming mee. Exacte cijfers worden niet vrijgegeven. In de afgelopen jaren waren One Direction (2013), Taylor Swift (2014) en Adele (2015) 's werelds bestverkochte artiesten.