ANP Dirk Zeelenberg bezig met tweede boek

AMSTERDAM - Dirk Zeelenberg is opnieuw in de pen geklommen. Na het succes van zijn autobiografie komt er een tweede boek aan. "Ik ben er al mee bezig", bevestigt hij tegenover BuzzE. Het onderwerp laat hij nog even in het midden. "Laten we zeggen: zo'n boek is er nog niet."

Door ANP - 9-2-2017, 12:21 (Update 9-2-2017, 12:21)

De autobiografie Niet bepaald een succesverhaal kwam in oktober uit. Anders dan de titel doet vermoeden, ging het schrijven als warme broodjes over de toonbank. Inmiddels zijn er zo'n 55.000 exemplaren van verkocht.

In Niet bepaald een succesverhaal vertelt Zeelenberg zonder zichzelf te sparen over zijn worstelingen, obstakels en missers. Tijdens zijn leven en carrière moest hij omgaan met de nasleep van een moeizame jeugd. Later moest Zeelenberg financiële crises en persoonlijke teleurstellingen in 'de meedogenloze entertainmentwereld' incasseren. Uiteindelijk kende hij succes als acteur in hits als All Stars, Toscaanse bruiloft en Divorce.