ANP Aretha Franklin kondigt afscheid aan

DETROIT - Aretha Franklin gaat met pensioen. De 'Queen of Soul' is aan haar laatste jaar als artieste bezig. Na de release van haar album in september geeft ze er na 56 jaar de brui aan, zei de 74-jarige zangeres tegen WDIV Local 4, een lokale tv-zender in Detroit.

Door ANP - 9-2-2017, 11:37 (Update 9-2-2017, 11:37)

"Ik moet je vertellen: ik ga met pensioen", onthulde Aretha in gesprek met verslaggever Evrod Cassimy. Haar laatste wapenfeit zal het album worden, waarvoor ze met Stevie Wonder de studio in duikt. Misschien dat ze daarna nog wel eens iets zal opnemen, maar de zangeres gaat in ieder geval niet meer optreden. Ze wil meer tijd vrijmaken voor haar kleinkinderen. "Dit was het", zo citeerde ze Michael Jackson toen hij zijn afscheid aankondigde.

Wel volgen na de release van de plaat nog een aantal laatste optredens en blijft ze 'een aantal selecte dingen doen' om zichzelf bezig te houden. "Ik voel me een rijk mens en mag mij gelukkig prijzen hoe mijn carrière is verlopen. Ik ben erg tevreden maar het is niet zo dat ik nu wegga en niks meer ga doen. Dat zou ook niet goed zijn."

De laatste jaren kampte Aretha meerdere malen met gezondheidsproblemen en moest ze diverse keren concerten afzeggen. Vorig jaar liet ze echter zien dat ze nog altijd haar mannetje staat wat zingen betreft. Bij een eerbetoon aan Carole King zong ze haar hit You Make Me Feel Like a Natural Woman dat de toenmalig president van Amerika Barack Obama tot tranen toe roerde. Later trad Aretha nogmaals op voor de Obama's in het Witte Huis.