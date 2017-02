Ook Tijl Beckand gaat op volle toeren

HILVERSUM - Ali B krijgt vanaf volgende maand concurrentie van ‘Tijl B’. In het nieuwe programma Tijl B op volle toeren brengt Tijl Beckand artiesten uit de pop- en klassieke muziekwereld samen. Het AVROTROS-programma is vanaf 23 maart te zien op NPO 2.

Door ANP - 9-2-2017, 10:14 (Update 9-2-2017, 10:14)

Net als in Ali B op volle toeren krijgen de artiesten de opdracht een eigen versie te maken van het muziekstuk van de ander. Onder anderen Mental Theo en Jeroen van der Boom gingen de uitdaging aan. In de eerste aflevering worden André Hazes jr. en operazangeres Maria Fiselier aan elkaar gekoppeld. Zij neemt Hazes mee naar De Komischer Oper in Berlijn, op haar beurt neemt Fiselier een kijkje op Dutch Valley.

Mental Theo gooit het op een muzikaal akkoord met het Mantangi Quartet, Jeroen van der Boom gaat aan de slag met het Nederlands Blazers Ensemble. De zusjes van O’G3NE, die later dit jaar namens Nederland in actie komen op het Eurovisiesongfestival, duiken in de wereld van bariton Thomas Oliemans. Ook The Kik en het Gesualdo Consort, dj-duo Showtek en violiste Rosanne Philippens, Berget Lewis en het Storioni Trio en garage-rockband The Deaf en contrabassist Dominic Seldis maken muziek onder leiding van Beckand.