SBS gaat verder met Dokter Tinus

AMSTERDAM - De dramaserie Dokter Tinus krijgt een zesde seizoen. Dat heeft hoofdrolspeler Thom Hoffman donderdagochtend bekendgemaakt in een filmpje op Twitter.

Door ANP - 9-2-2017, 10:14 (Update 9-2-2017, 10:14)

"Lieve Dokter Tinus-fans, ik heb ontzettend goed nieuws. Ik mag officieel van SBS6 bekendmaken dat er een nieuw seizoen van Dokter Tinus komt", aldus Hoffman op het account van de zender. "Wanneer het precies wordt uitgezonden is nog niet bekend, maar wel is zeker dat we over een paar weken beginnen met de opnames."

Hoffman heeft zin om zijn rol weer op te pakken. "Ik kan niet wachten om opnieuw in de huid van Dokter Tinus te kruipen. En in z’n onderbroek en z’n pak en die das en die glimmende schoenen."

Dokter Tinus is een van de paradepaardjes van SBS. De serie weet doorgaans meer dan een miljoen mensen te bereiken. In november eindigde het laatste seizoen.