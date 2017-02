Brimstone al verkocht aan tientallen landen

AMSTERDAM - De film Brimstone van regisseur Martin Koolhoven is inmiddels aan 24 landen verkocht. Dat heeft producent N279 donderdag bekendgemaakt. De western, die in Nederland al meer dan 150.000 bezoekers trok, zal in de meeste landen ook in de bioscoop te zien zijn.

Door ANP - 9-2-2017, 8:59 (Update 9-2-2017, 8:59)

Brimstone wordt onder meer uitgebracht in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Rusland, Japan, Australië, Griekenland, Portugal, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Turkije, Polen, Zuid-Korea, China, Indonesië en Singapore. Het gebeurt niet vaak dat een Nederlandse film in zoveel landen over de hele wereld wordt uitgebracht. "Het is geweldig dat de film het zo goed doet in Nederland", stelt Koolhoven. "Maar dit is toch wel de kers op de taart. Sommige landen waren al zeker. Maar dat daar nu territoria als China, Rusland en Japan bij zijn gekomen voelt wel heel lekker."

Brimstone vertelt over een demonische priester (Guy Pearce) die het gemunt heeft op een onschuldige vrouw (Dakota Fanning). Het is de eerste film van Koolhoven in acht jaar tijd. De western beleefde in het najaar de wereldpremière op het festival van Venetië.

Nederland is het eerste land ter wereld waar het gewone publiek de film kan zien. Het tweede land is de VS, waar Brimstone vanaf 10 maart in de bioscopen draait.