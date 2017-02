Anna Nooshin is een allesdoener

AMSTERDAM - Anna Nooshin doet zo veel dingen tegelijk dat ze eigenlijk niet zo goed weet wat haar beroep nu precies is. "Ik definieer het gewoon niet meer", zegt de vlogster, ontwerpster en mode- en lifestyledeskundige in Metro. "Ik doe allemaal dingen die ik leuk vind en waar ik gelukkig van word. Hoe je dat zou noemen, dat maakt me niet zoveel uit."

Waar die enorme drive vandaan komt, weet Anna ook niet. "Het enige wat ik weet is dat ik liefde heb voor werk en dat ik geloof dat alles mogelijk is als je hard werkt. Ik ga goed op veel werken en neem weinig vrij. Maar waar het vandaan komt? Ik kan het je niet vertellen."

Anna's laatste wapenfeit is een nieuwe badmodelijn bij Hunkemöller. De collectie werd woensdag gepresenteerd.