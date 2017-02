Victor Löw wil weer trouwen

ANP Victor Löw wil weer trouwen

AMSTERDAM - Hij moet haar nog vragen maar Victor Löw wil hoe dan ook weer in het huwelijksbootje stappen. "Het gaat gebeuren. De intentie is er", zegt de acteur donderdag in het AD.

Door ANP - 9-2-2017, 8:40 (Update 9-2-2017, 8:40)

Victor heeft nu vijf jaar een relatie met Marieke en hij is nog altijd stapelverliefd op haar. Zoiets heeft hij niet eerder meegemaakt. "Als mensen verliefd worden, gaat dat vaak over in een ander gevoel. Groeit dat door, dan is het een kwestie van volhouden", legt Victor uit.

"Er bestaat ook een ander groepje mensen en ik weet dat zij niet in de meerderheid zijn, maar ze zijn met meer dan ik dacht. Ze hebben een geheimpje", vervolgt hij. "Als zij 's morgens wakker worden, of ze gaan uit bed, dan kijken ze even opzij. Ze zien de ander liggen en hebben dan een soort 'oh jeetje'. Dat ze van binnen heel blij zijn. Zij zijn dus niet aan het volhouden. Dit is iets anders. Iets waarvan ik niet wist dat het bestond."

Victor was eerder getrouwd met Mirjam. Zij waren bijna twintig jaar bij elkaar. In 2013 maakte Victor bekend dat het koppel al ruim drie jaar uit elkaar was.