Manon Thomas leeft mee met Patricia Paay

ANP Manon Thomas leeft mee met Patricia Paay

AMSTERDAM - De affaire rond de gelekte seksueel getinte beelden van Patricia Paay roept oud zeer op bij Manon Thomas. Tien jaar geleden belandden naaktfoto's van de presentatrice op internet en daar heeft ze nu nog steeds last van, vertelt Manon donderdag in De Telegraaf.

Door ANP - 9-2-2017, 8:19 (Update 9-2-2017, 8:19)

"De eerste keer dat ik zag wat er ineens voor alles en iedereen te zien was, voelde het of iemand een mes in mijn hart had gestoken en het drie keer ronddraaide", aldus Manon. "Ja, het heeft me wel veranderd. Een televisieprogramma nodigde me gisteren uit om erover te komen praten maar - ook al gebeurde het allemaal in 2007 - dat kan ik nog steeds niet goed aan."

De inmiddels 53-jarige Manon leeft dan ook erg mee met Patricia. Ze vindt dat de diva er zeker een zaak van moet maken. "Ik speelde op de foto’s nog met mijn eigen man, maar dat was wel in de beslotenheid van ons eigen huis. Ik weet niet hoe dat met haar zit. Maar ik moet haar echt aanraden hier een zaak van te maken en het er absoluut niet bij te laten zitten."

Patricia stapte maandag naar de politie vanwege de foto's en video's die in omloop zijn. Ze beweert vanwege een zakelijk conflict te worden gechanteerd en heeft aangifte gedaan. Patricia's advocaat beweerde woensdag dat de beelden gefotoshopt zijn.