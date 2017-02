'Amal Clooney zwanger van tweeling'

ANP 'Amal Clooney zwanger van tweeling'

LOS ANGELES - Het lijkt er nu toch echt op dat George en Amal Clooney voor het eerst ouders worden. Een vriend van het koppel bevestigt tegenover het Franse persbureau AFP dat Amal in verwachting is van een tweeling.

Door ANP - 9-2-2017, 8:07 (Update 9-2-2017, 8:07)

Al maanden doen geruchten de ronde dat Amal in verwachting is. Zowel de 55-jarige George als zijn 39-jarige vrouw hield echter de lippen op elkaar. De bron van AFP wil anoniem blijven en heeft geen details over het geslacht van de baby's en de uitgerekende datum gemeld. Eerder werd wel gefluisterd dat er een jongen en een meisje op komst zouden zijn.

De Libanees-Britse Amal, mensenrechtenadvocate van beroep, en wereldster George traden in 2014 in het huwelijk in Venetië. De acteur was al eerder getrouwd met actrice Talia Balsam van 1989 tot 1993. Van kinderen kwam het echter niet.