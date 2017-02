Ook Annick Boer in Bridges of Madison County

ANP Ook Annick Boer in Bridges of Madison County

AMSTERDAM - Acteurs Annick Boer en Bas Heerkens hebben ook rollen in de Nederlandse versie van de nieuwe musical The Bridges of Madison County. Boer neemt maar liefst vijf rollen voor haar rekening, maakte producent Maarten Voogel donderdag bekend.

Door ANP - 9-2-2017, 7:24 (Update 9-2-2017, 7:24)

Eerder werd al gemeld dat René van Kooten en Lone van Roosendaal de hoofdrollen vertolken in het stuk. Daarnaast spelen Jeroen Molenaar en Marieke Goemans, beiden studenten aan het Fontys Conservatorium, bijrollen in de musical. Voor Van Kooten markeert de productie een bijzonder lustrum: de acteur viert zijn 20-jarig jubileum als professioneel musicalacteur.

The Bridges of Madison County is gebaseerd op de gelijknamige roman van Robert James Waller en de film met Clint Eastwood en Meryl Streep. Het verhaal vertelt over de onverwachte romance tussen de Italiaanse huismoeder Francesca (Van Roosendaal) en de ongebonden fotograaf Robert (Van Kooten). Het zet hun beider wereld volledig op z’n kop. Het script is van Pulitzer Prize-winnaar Marcia Norman (The Color Purple).

Zonnehuis

Componist Jason Robert Brown wordt gezien als een van de belangrijkste musicalvernieuwers van de afgelopen tien jaar. De regie en vertaling zijn in handen van Koen van Dijk. The Bridges of Madison County is de opvolger van Kiss of the Spider Woman en Sweeney Todd, die de afgelopen zomers met veel succes in Het Zonnehuis te zien waren.

Het stuk is in juni bijna vier weken te zien in het Amsterdamse theater.