ANP Lena Headey in worstelfilm The Rock

LOS ANGELES - Dwayne 'The Rock' Johnson heeft Lena Headey gestrikt voor een rol in zijn worstelfilm.

Door ANP - 9-2-2017, 6:10 (Update 9-2-2017, 6:10)

De Fast & Furious-acteur maakte woensdag op Twitter bekend dat zowel de Game of Thrones-ster als Nick Frost, bekend uit Shaun Of The Dead, een rol heeft in Fighting With My Family. De film is gebaseerd op de Britse documentaire met diezelfde naam. Die vertelt het verhaal van de worstelfamilie Bevis, waarvan dochter Saraya de kans krijgt een plekje te veroveren in de WWE. Ze maakt daar carrière onder de naam Paige.

Dwayne, die zijn carrière begon als worstelaar en daar de shownaam The Rock opdeed, is producent van het project, waarin hij ook te zien zal zijn. Welke rollen Lena en Nick spelen, maakte de acteur niet bekend.