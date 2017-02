Channing Tatum lanceert eigen wodka

LOS ANGELES - Channing Tatum brengt zijn eigen drankmerk op de markt. De Magic Mike-acteur lanceert een wodka met de naam Born and Bred.

Door ANP - 9-2-2017, 5:10 (Update 9-2-2017, 5:10)

Channing kwam op het idee toen hij met een vriend aan de wodka zat en de mannen zich afvroegen waarom er zoveel merken van het drankje uit Rusland kwamen, en maar weinig uit Amerika. Ze gingen vervolgens op zoek naar een lekkere Amerikaanse wodka en kwamen uit bij een stokerij in de staat Idaho. De drank daar beviel de acteur zo goed, zo vertelt hij in culinair magazine Bon Appétit, dat hij besloot met het bedrijf in zee te gaan.

Zijn nieuwe carrièrewending verbaast Channing zelf niet meer. "Ik ben een stripper die acteur werd en nu dus in de wodka zit. Ik heb geleerd nergens meer versteld van te staan. Toen ik nog stripte, zag ik mezelf waarschijnlijk eerder een wodkabedrijf beginnen dan naar Hollywood vertrekken."