Justin Timberlake: NSYNC voelde als lawine

LOS ANGELES - Het succes van zijn boyband NSYNC werd Justin Timberlake op een gegeven moment te veel. "Het begon als een leuk sneeuwbalgevecht, maar voelde steeds meer als een lawine", vertelt de zanger in The Hollywood Reporter.

Door ANP - 9-2-2017, 3:26 (Update 9-2-2017, 3:26)

"Het werd te groot, en tegelijkertijd ontgroeide ik het", aldus de Oscargenomineerde zanger. "Ik had het idee dat ik meer om de muziek gaf dan sommige andere mensen in de groep. En ik wist dat ik andere muziek wilde maken en mijn hart moest volgen."

NSYNC trad voor het eerst op in 1995, Justin was toen veertien. In de zeven jaar die daarop volgde, verkocht de boyband wereldwijd 70 miljoen albums. In 2002 lasten Justin, Lance Bass, Joey Fatone, JC Chasez en Chris Kirkpatrick een pauze in, maar NSYNC kwam op wat gelegenheidsoptredens na nooit meer bij elkaar.