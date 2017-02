'Tom Jones en Priscilla Presley zijn stel'

ANP 'Tom Jones en Priscilla Presley zijn stel'

LONDEN - Tom Jones heeft bijna een jaar na de dood van zijn vrouw een nieuwe liefde gevonden. De zanger zou iets hebben met Priscilla Presley, de ex-vrouw van Elvis.

Door ANP - 9-2-2017, 3:00 (Update 9-2-2017, 3:00)

Volgens een bron van The Mirror is de relatie nog in een vroeg stadium. De twee kennen elkaar wel al langer: Tom was bevriend met Elvis voor diens dood in 1977. Het afgelopen jaar zou hij veel steun hebben gehad aan Priscilla, waardoor er iets moois zou zijn opgebloeid.

Ondanks de vele affaires van de Sex Bomb-zanger, waren Tom en zijn vrouw Linda 59 jaar getrouwd. Priscilla's huwelijk met Elvis duurde zes jaar; het stel scheidde in 1973. Gevraagd naar een relatie met Priscilla (71), liet Tom (76) de krant weten: "We zijn al heel lang vrienden. Ze is een charmante dame en we genieten van onze avondjes uit samen."