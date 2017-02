Britney: toestand nichtje gaat vooruit

ANP Britney: toestand nichtje gaat vooruit

KENTWOOD - Het gaat beter met het nichtje van Britney Spears. De achtjarige Maddie boekt vooruitgang in haar herstel van een ernstig ongeluk met een quad, liet de zangeres woensdag weten via Twitter. Britney bedankt daarbij iedereen voor de steun en vraagt fans te blijven bidden.

Door ANP - 9-2-2017, 2:35 (Update 9-2-2017, 2:35)

Dinsdag liet het ziekenhuis waar het meisje ligt al weten dat Maddie was bijgekomen. Ze was twee dagen buiten bewustzijn nadat ze onder water beklemd was geraakt in de quad. De fabrikant van het voertuig stuurde de familie steunwensen, maar verklaarde na het ongeluk ook dat de quad niet wordt aangeraden voor kinderen onder de tien jaar oud.

Het dochtertje van Britney's jongere zus Jamie Lynn, die bekend is van Nickelodeonserie Zoey 101, werd na het ongeluk zondag binnen minuten bevrijd, gereanimeerd en per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd. De dokters verklaarden tegenover People dat Maddie praat en haar familie herkent. Ze hebben goede hoop dat het meisje geen neurologische schade heeft opgelopen door het ongeluk.