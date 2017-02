Robin Thicke blijft zoon zien met waarnemer

LOS ANGELES - Robin Thicke mag zijn zoon alleen zien als er een door de rechtbank benoemde waarnemer bij is. Woensdag verzochten zijn advocaten de rechtbank om een versoepeling van de bezoekregeling. Robin wil zijn zoon liever zien zonder een waarnemer, maar dat verzoek wees de rechter af. Dit meldt TMZ.

Door ANP - 9-2-2017, 0:01 (Update 9-2-2017, 0:01)

Daarna vroeg Robin om een andere waarnemer, iemand die minder partijdig zou zijn, maar ook dit verzoek is afgewezen.

Robin Thicke mag zijn zesjarige zoon Julian drie keer per week een paar uur zien, op donderdag, vrijdag en zaterdag. Robin was volgens TMZ boos omdat hij Julian afgelopen vrijdag niet te zien kreeg, omdat Julian dat volgens het besluit van de waarnemer niet wilde. Het daaropvolgende uitstapje naar een speelpark was tegen de zin van Robin ingekort.

Robin kreeg woensdag niets gedaan bij de rechtbank. Al zijn verzoeken werden afgewezen, ook het verzoek om de waarnemer te verbieden aan het bezoekschema te morrelen.

De Blurred Lines-zanger wordt door zijn ex Paula Patton beschuldigd van kindermishandeling. De zanger ontkent dit in alle toonaarden.