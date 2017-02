Het Instituut krijgt tweede seizoen

HILVERSUM - Het Instituut krijgt een tweede seizoen van de NPO. Dit meldt Joep van Deudekom op een besloten Facebookpagina aan de deelnemers van het populair wetenschappelijk tv-programma.

8-2-2017

"Beste Instituters, goed nieuws. We mogen van de NPO een nieuwe serie maken'', begint Joep zijn boodschap. Hij vraagt om feedback van de proefkonijnen om de serie te verbeteren. ''Hoewel wij, en vele kijkers, heel tevreden waren met het resultaat, denken we met de kennis van nu, een nog betere serie te maken'', schrijft Van Deudekom. ''We gaan vast weer met plezier en inspiratie aan de slag met dit droomproject'', besluit Joep, die het wetenschapsprogramma presenteerde met Rob Urgert en Sophie Hilbrand.

Het Instituut was vanaf 20 oktober acht weken lang te zien op NPO 1. Voor het programma van NTR en BNN werden honderd mensen een week lang opgesloten in een voormalige kazerne in Ede: Het Instituut. Contact met de buitenwereld was gelimiteerd en alle honderd proefpersonen kregen een gelijke behandeling: dezelfde kleding, hetzelfde eten, eenzelfde slaapplaats. Een week lang fungeerden zij als proefpersonen en werden ze onderworpen aan tientallen psychologische, sociale en fysieke onderzoeken en experimenten.