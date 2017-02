Zieke Willie Nelson zegt nog meer shows af

SAHUARITA - Willie Nelson heeft nog meer shows afgezegd wegens ziekte. De 83-jarige countryzanger annuleerde eerder deze week drie concerten in Bakersfield in Californië en besloot woensdag ook de rest van de week niet meer op te treden. De geplande concerten op vrijdag in Arizona en op zaterdag in Albuquerque in New Mexico gaan daarom niet door.

Door ANP - 8-2-2017, 22:24 (Update 8-2-2017, 22:24)

Willie Nelson brengt op 28 april, een dag voor zijn 84e verjaardag, zijn nieuwe album God's Problem Child uit. Zondag maakt de countryzanger en gitarist kans op een Grammy Award. Hij is met zijn album Summertime genomineerd in de categorie Best Traditional Pop Vocal-album. Summertime is een eerbetoon aan de broers George en Ira Gershwin en bevat elf jazzklassiekers.